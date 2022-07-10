منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واستقدم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اهتماماً كبيراً بصحة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، منذ وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، من خلال توفير عيادات طبية خاصة مجهزة بالطاقم الطبي، إلى جانب سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة.وجهزت الوزارة في وقت سابق مقرات الضيوف في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعيادات طبية متخصصة مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، وتعمل العيادة بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة.وأكد ضيوف البرنامج، عن فرحتهم العامرة منذ أن وطأت أقدامهم الديار المقدسة وخلال تنقلهم بالمشاعر المقدسة وسط الحفاوة التي تلقوها من قبل اللجان العاملة في البرنامج، رافعين أكف الضراعة إلى الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين حفظه الله- الذي يقدم جلّ اهتمامه لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع دول العالم .//انتهى//13:53ت م0040