منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسقدمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، عرفات، مزدلفة، منى، والجمرات لـ (97,262) حاجاً وحاجةً حتى اليوم .وأجرت الوزارة ممثلة بالمستشفيات والمراكز الصحية مجموعه من الخدمات منها إجراء (10) عمليات قلب مفتوح، و(187) قسطرة قلبية، فيما أجريت (379) عملية غسيل كلوي، و(10) عمليات مناظير، و(267) عملية جراحية، بينما تم دخول (997) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية (عن بعد)، منها (9) حالات تشخيص جلطات دماغية، و(1) حالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و (127) حالة الأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (1995) حاجاً وحاجة.يُذكر أن "الصحة" جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، يساندها (147) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (4654) سريراً، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة (1080)، والمخصصة لضربات الشمس (238)، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس.وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير (180) سيارة إسعاف، وتهيئة (16) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.// انتهى //13:53ت م0041