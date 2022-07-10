منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسقطع الممارسين الصحيين العاملين في منشآت "الصحة" المسافات من مختلف مناطق المملكة للتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، مُستشعِرين مسؤوليتهم تجاه وطنهم ومهنتهم الإنسانية، معربين عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443هـ، البالغ عددهم (1237) ممرض وممرضة سعودية قدموا من مختلف مناطق المملكة، وتنافسوا في ما بينهم للفوز بفرص المشاركة، رغبةً في خدمة ضيوف الرحمن والمساهمة في إنجاح الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة.ومن صحة حفر الباطن إلى مركز صحي مشعر عرفة، قطعت الممرضة السعودية نورة العنزي كل هذه المسافات للتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وزيادة خبراتها الميدانية في مجال الخدمات الصحية، والمساهمة مع زملائها وزميلاتها في إنجاح خطة "الصحة" لخدمة الحجاج، وتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لهم، مبينةً أنها تشارك للمرة الثانية في موسم الحج، مبديةً سعادتها للمشاركة لخدمة للوطن وكسب الأجر في خدمة ضيوف الرحمن.ومن الرياض غادر الممرض معاذ الغامدي منزل أسرته وأطفاله قادماً إلى مشعر منى، ليسجل مشاركته الأولى في موسم الحج ويباشر عمله في مستشفى منى الطوارئ، معبراً عن سعادته بهذه المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن والمساهمة في جهود حكومتنا الرشيدة لخدمة الحجاج والتيسير عليهم لأداء مناسك الحج، فيما أكد الممرض هاني الحازمي من صحة مكة المكرمة، الذي يشارك للمرة السادسة عشر في موسم الحج، أنه قدم لتأدية واجب وطني وديني، ولاكتساب الخبرة في تقديم الخدمة الصحية لضيوف الرحمن.ومن مكة المكرمة، تشارك الممرضة ريم باشهاب للمرة الرابعة عشرة في موسم الحج، لافتةً أن سبب تكرار مشاركتها في مواسم الحج، طمعاً في الأجر في خدمة ضيوف الرحمن، وللمشاركة في إنجاح جهود حكومتنا الرشيدة، ولما تجده من متعة العمل في مواسم الحج، كما شاركت من العاصمة المقدسة الممرضة أريج البشري في موسم الحج للمرة الثامنة، مشيرة إلى أن حرصها يأتي ابتغاءً للأجر في خدمة ضيوف الرحمن، وإظهار جانب من جهود التمريض الجبارة في مواسم الحج.وذكرت الممرضة جميلة الزهراني، التي قدمت من الطائف للمشاركة في موسم الحج وتحديداً ضمن الطاقم التمريضي في مستشفى جبل الرحمة بعرفة، أن مشاركتها في موسم الحج هذا العام تأتي للمرة السابعة، معبرةً عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، فيما باشرت الممرضة لنا خضر من مكة المكرمة، التي تشارك للمرة الرابعة في موسم الحج، مهام عملها ضمن القوى العاملة في مستشفى منى الطوارئ، واصفةً مشاركتها بوسام شرف لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //14:23ت م0045