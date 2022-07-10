رام الله 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين في محافظتي /الخليل/ و/طوباس/ شمال شرقي الضفة الغربية.وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة "دورا" جنوبي /الخليل/، واعتقلوا أحد المواطنين بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، مشيرة إلى ان قوات الاحتلال أعتقلت أحد الأسرى المحررين من بلدة "طمون" جنوبي /طوباس/، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.مما يذكر أن سلطات الاحتلال كثفت خلال الأشهر الأخيرة من مداهماتها للبلدات والقرى الفلسطينية، ومن اعتقالاتها للنشطاء والمدنيين بذرائع واهية، وزجت بهم في السجون والمتعقلات بدون محاكمات.// انتهى //14:25ت م0046