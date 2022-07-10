مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واساستفاد من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحجاج بيت الله من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، داخل المسجد الحرام، أكثر من (10) آلاف شخص ، من خلال (5) مبادرات، هي (نحن معكم نسعى لخدمتكم، وإشارة، وأبصار، واجتماعي، والوصف المكاني بلغة الإشارة) .وقدمت إدارة خدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة عدداً من البرامج التي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة، وتوفير التطبيقات الرقمية ، وكتاب الله ، والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة (برايل) التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة ، بالإضافة إلى تخصيص موقع مخصص لخدمة ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد باب (64) .// انتهى //14:45ت م0048