منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأكد فهد الأسمري أحد أبطال الحد الجنوبي أن استضافته وأسرته ضمن برنامج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة، أنها جاءت بلسماً للجراح والإصابات التي لا يراها إلا أنها وسام شرف وعزة على سواعد الأبطال ومصدراً للفخر له ولأبنائه وأقاربه.وقال البطل الأسمري "أصبتُ في ظهران الجنوب وأنا أدافع عن حياض أغلى وطن وأطهر مكان وذوداً عن حدود بلاد الحرمين الشريفين أعزها الله قيادة وشعباً"، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- الذين لا يألون جهداً في تقديم أي شيء يضمن راحة حجاج بيت الله الحرام، ومشيداً بالخدمات التي يلقاها حجاج بيت الله الحرام المستضافين ضمن البرنامج الذي وفر أعلى الخدمات بأفضل المعايير.// انتهى //14:50ت م0049