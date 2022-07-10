مكة المكرمة11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واستقوم وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني بتقديم حزم من الخدمات التي تعنى بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بأكثر من ٢٣ لغة عالمية على مدار ٢٤ ساعة، لتسهيل الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة للقاصدين والمساهمة في الرقي بمنظومة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.وترتكز أعمال الإدارة على ثلاث محاور أساسية هي، الإرشاد المكاني بحيث يتم إرشاد السائليين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل وخارج المسجد الحرام وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، وإيصال كبار السن إلى أقرب نقطه لمقصدهم، مع تقديم الهدايا للقاصدين والترحيب بقدومهم، والإرشاد الزماني: وذلك فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بأوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات، الإرشاد الثقافي: بالإجابة على أسئلة واستفسارات المستفيدين الثقافية والعلمية التاريخية التي تتعلق بالمسجد الحرام وبلغتهم// انتهى //15:02ت م0050