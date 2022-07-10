منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسوقف معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة على تفاصيل معرض ( حكاية الماء والسقيا ) الذي نفذته شركة الزمازمة في المشاعر المقدسة بإشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .وتجول معاليه في أقسام المعرض المختلفة وأطلع على أجنحته التي وثقت تاريخ السقيا في الحج ومراحل التطور الذي شهدته في العهد السعودي الزاهر .ويحوي المعرض الذي نفذ لأول مرة في المشاعر المقدسة على 6 مجسمات و120 تحفة و70 صورة تاريخية ، ويهدف إلى إثراء تجربه الحاج خلال أداءه لمناسك الحج لما يقدمه من معلومات تاريخية ومعرفية حول سقيا الحجاج منذ وصول سيدنا إبراهيم عليه السلام بصحبة هاجر وابنهم إسماعيل عليه السلام، وتدفق الماء تحت قدميه إلى عصرنا الحالي .ويتكون المعرض من جناحين يحكيان قصه الماء في وادي غير ذي زرع، ويضم 7 أقسام تحتوي 70 صورة تشرح مراحل نماء السقيا وتروي رحلة الماء ، وتتوسط المعرض 6 مجسمات ضخمة ، فيما توثق 120 تحفة أثرية نادرة الماضي ، كما يضم مجسمان تمثل بئر زمزم ومقام سيدنا إبراهيم، كما يحتوي المعرض على جناح تفاعلي يتيح للزائر تجربه تطريز كسوة الكعبة.//انتهى//15:07ت م0051