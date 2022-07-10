جيزان 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واستشهد الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات بمنطقة جازان توافد المواطنين والمقيمين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء البهجة والفرحة بالعيد، حيث توجهت الكثير من العائلات مع اعتدال الطقس والأجواء الغائمة إلى الحدائق العامة والمنتزهات وسط جهود كبيرة بذلتها أمانة المنطقة وبلدياتها المرتبطة بها في مختلف المحافظات.وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم بن أحمد الخياط أن إدارة الحدائق عملت على تجهيز الواجهات البحرية الـ8 والحدائق الـ209 بمختلف محافظات المنطقة بإجمالي مساحات تتجاوز 6 ملايين متر مربع، وتضم العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تخدم العائلات والأفراد، إضافةً للملاعب الرياضية البالغ عددها 198 ملعبًا لمختلف الرياضات بمساحة تزيد عن 826,000 متر مربع، إلى جانب مضامير للمشي موزعة بمختلف المواقع لتلبية احتياجات الأهالي والزوار لممارسة الرياضة وتعزيز جودة الحياة, كما هُيِّئت المواقع والجلسات العائلية والكراسي، ونُفِّذت أعمال الصيانة لاستقبال الأهالي والزوار طيلة أيام الإجازة.// انتهى //15:45ت م0055