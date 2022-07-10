منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسيُساهم الإرشاد الإلكتروني، والإرشاد عن بُعد، والإرشاد المتجول الذي تتبناه جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تسهيل عملية الإرشاد والحفاظ على الوقت والجهد وتقليل عدد التائهين.ويقوم برنامج الإرشاد الإلكتروني والإرشاد عن بعد، من خلال الأجهزة الذكية، حيث يمكّن الحاج من إدخال أي معلومة تتوفر لديه كاسم المؤسسة أو رقم المكتب فيقوم التطبيق المتوفر على موقع الجمعية أو التطبيقات، بتحديد مسار إلكتروني لما يرغبه الحاج أو الباحث عن المعلومة، كما يضم جميع بيانات وزارة الحج والعمرة من مؤسسات ومكاتب وحملات تتعلق بالحجاج، كذلك يمكن توجيه الحاج عن طريق الكشافة بعدة لغات من خلال التطبيقات.ويسهم الإرشاد المتجول الذي جندت له الجمعية هذا العام 490 جوالاً ينتشرون في طرق المشاة والطرق الفرعية والرئيسة في مشعر منى، في تسهيل عملية الإرشاد بدلاً من الذهاب إلى مراكز عناية، إذ يقوم الجوالة بالشرح للحاج على الخرائط الإرشادية التي توزعها الجمعية أو تحميل التطبيق ومسار الحاج على جهازه الخاص.// انتهى //16:02ت م0056