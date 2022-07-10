الرياض 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسينافس المنتخب السعودي للرياضيات متمثلاً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم على المراكز الأولى في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 (IMO), الذي يقام في مملكة النرويج خلال المدة من 9 إلى 16 يوليو الجاري, بمشاركة 600 طالب وطالبة من مختلف دول العالم، حيث وصل الطلبة السعوديون أمس للنرويج لبدء المشاركة في الأولمبياد، وكان في استقبالهم سفارة المملكة العربية السعودية في النرويج.ويمثل المملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 فريق يضم 6 طلاب وطالبات من طلبة المرحلة الثانوية من مدارس التعليم العام في مختلف الإدارات التعليمية، وهم: الطالب مروان الخياط (الصف 12 من إدارة تعليم مكة المكرمة الذي تلقى 5126 ساعة تدريبية في مؤسسة موهبة على يد نخبة من المدربين الوطنيين والأجانب)، والطالب معاذ الغامدي (الصف 12 من إدارة تعليم مكة المكرمة الذي تلقى 4306 ساعات تدريبية)، والطالب هادي العيثان (الصف 11 من إدارة تعليم الأحساء الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية)، والطالب علي الرمضان (الصف 11 من إدارة تعليم الشرقية الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية)، والطالب محمد الدبيسي (الصف 12 من إدارة تعليم الشرقية الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية)، والطالب مهدي البيك (الصف 11 من إدارة تعليم الشرقية الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية).وأوضحت الأمين العام المكلف لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع أن الفريق السعودي من أبناء "موهبة" ووزارة التعليم أنهى الأسبوع قبل الماضي تدريبه المكثف في جامعة كاوست، واستعد جيداً لخوض منافسة الأولمبياد الدولي وتعزيز المنجزات التي حققها الموهوبون السعوديون في الأولمبياد والتي بلغت 58 جائزة عالمية خلال 20 مشاركة.وأعربت عن ثقتها في تحقيق الفريق السعودي للرياضيات منجزاً جديداً يضاف إلى الرصيد الذي سطره أبناء وبنات الوطن ورفعوا به اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية بأكثر من 590 جائزة دولية خلال 15 عاماً.وأكدت الهزاع استمرار المؤسسة في جهودها للاستثمار في الطاقات السعودية الموهوبة والمبدعة وفق أحدث الأساليب العلمية وأفضل الممارسات العالمية في اكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين والمبدعين؛ للإسهام الفاعل في تحقيق الأولويات التنموية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومشاريعها التنموية.وتمتلك المملكة العربية السعودية في رصيدها من المشاركات السابقة في أولمبياد الرياضيات الدولي التي تبلغ 20 مشاركة، 8 ميداليات فضية، و34 ميدالية برونزية، و16 شهادة تقدير.وتأتي المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية تقدمها موهبة للطلبة الموهوبين سنوياً في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه، وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.ويعد الأولمبياد الدولي للرياضيات (IMO) مسابقة دولية تقام سنوياً، وتتضمن إجراء اختبار ذي مستوى عالٍ من الصعوبة، تقام في يوم واحد، وتتضمن طرح 4 أسئلة في فروع الرياضيات (الجبر، الهندسة، نظرية الإعداد، التركيبات) بشرط أن تكون هذه الأسئلة أصيلة، ولم يسبق أن طُرِحت قبل المسابقة، ويستغرق حلها من 4 - 5 ساعات.// انتهى //16:34ت م0060