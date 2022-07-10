المهرة 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 89 طناً و238 من السلال الغذائية في مديريات الغيضة وحصوين والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 5.004 أفراد.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //17:01ت م0063