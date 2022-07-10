منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأطلقت شركة الزمازمة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبادرة " شربة من زمزم " ، وذلك بتقديم عبوات ماء زمزم المبردة سعة 330 مل لضيوف الرحمن في منشأة الجمرات ومسجد البيعة في مشعر منى حيث يتم توزيع قرابة 10 آلاف عبوة من ماء زمزم خلال أيام التشريق .وتأتي هذه المبادرة لإثراء تجربة الحاج خلال رحلته الإيمانية في المشاعر المقدسة ، حيث يتواجد الفريق الميداني المكلف بتنفيذ المبادرة في منشأة الجمرات وفي مسجد البيعة بمنى حيث يتم إهداء عبوات زمزم المبردة لضيوف الرحمن .// انتهى //17:03ت م0064