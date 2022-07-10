منى 11ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسيسهم أكثر من 200 جوال وقائد كشفي من معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ، في تفويج أكثر من 167 ألف حاج من شركة مطوفي حجاج الدول العربية لأداء نُسك رمي الجمرات.وينتمي الحجاج إلى جميع الدول العربية، حيث يتم تفويجهم إلى جسر الجمرات على مراحل منذ ساعات الصباح الأولى، وفق الخطط المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بتوجيه الحجاج المشاة للجمرات ذهاباً وإياباً.وأوضح مسؤول شؤون المجموعات بالمعسكرات الدكتور عبدالله عمر جحلان أن "تعاون الكشافة مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية في تفويج الحجاج لأداء نسك رمي الجمرات، يأتي انطلاقاً من أهمية الالتزام بالوقت المحدد وأهميته في عملية التفويج، وللمحافظة على أمن وسلامة حجاج الدول العربية وغيرهم من خلال إرشادهم لرمي الجمرات وإرجاعهم لمقار سكنهم بمشعر منى".// انتهى //17:04ت م0065