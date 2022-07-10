منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واستواصل جوالة المفوضية الكشفية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض تقديم خدماتها في حج هذا العام 1443هـ ، من استقبال وتوجيه وإرشاد بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.وسبق ذلك تهيئة الجوالة في مجالات الإسعافات الأولية وإدارة الحشود وغيرها مما يلزم المرشد الكشفي معرفته لتقديم خدمة مميزة .وحصلت المفوضية على المركز الأول في علم التميز على مستوى معسكر أمانة العاصمة المقدسة نظيراً للجهود المبذولة في أعمال الحج.وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذا الإنجاز للكشافة والجوالة جاء ثمرة تدريب وتأهيل حصيف تقدمه المؤسسة لدعم المناشط الاجتماعية تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة في كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله والقيام على راحتهم.// انتهى //17:05ت م0066