منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسجند مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" 808 مختصين من طلاب العلوم الشرعية المشاركين في موسم حج عام 1443هـ؛ وذلك لمطابقة أكثر من نصف مليون أضحية للشروط الشرعية.وتتلخص مهام المشاركين الذين يمثلون عدداً من الجامعات السعودية والوزارات في التأكد من موافقة الأضحية للشروط الشرعية، التي تبدأ منذ وصول المواشي "الأغنام" إلى مجازر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ، والكشف عليها قبل الذبح للتأكد من استيفاءها للشروط الشرعية للأضحية.ويتم تنفيذ النسك في داخل حدود الحرم بمكة المكرمة في مجازر المشروع المجهزة بأحدث الوسائل الفنية التي توفر بيئة صحية وأمنة وفقاً للأحكام الشرعية ، والشروط الواجب توفرها في الأضحية بأن تبلغ السن المحدود ، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الأجزاء والتضحية في الوقت المحدود ، وذلك من بعد صلاة عيد يوم النحر إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق "الثالث عشر من شهر ذي الحجة".//انتهى//17:23ت م0072