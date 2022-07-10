منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بـالإدارة العامة للمشاعر المقدسة ومركز خدمات الشعيب الغربي بمنى مبادرة تطوعية تتمثل في توزيع المظلات الشمسية الواقية من الشمس والعبوات المبردة من المياه والعصائر ، بالتعاون مع إدارة التطوع البلدي ومنصة ‎جود الإسكان وذلك ضمن خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن.و انطلقت المبادرة في المشاعر المقدسة بمشاركة منسوبي مراكز الخدمات البلدية وعدد من المتطوعين، وجرى توزيع عدد كبير من المظلات وعبوات المياه والعصير لتعينهم على أداء مناسك الحج وتخفف من وطأة حرارة الجو ، وسط ترحيب من حجاج بيت الله الحرام، معبرين عن سعادتهم بما يقدم لهم من خدمات.‏وعلى صعيد آخر, بثت ‎الإدارة العامة للاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة عدداً من عبارات الترحيب والمعايدة عبر اللوحات والشاشات الإعلانية بـالعاصمة المقدسة بمناسبة حلول ‎عيد الأضحى المبارك.وكانت الأمانة -من خلال إدارة الاتصال المؤسسي وإدارة تشغيل وصيانة الإنارة- قد دشّنت مؤخرا برنامج الرسائل التوعوية والترحيبية التي تُبث لحجاج بيت الله الحرام للترحيب بهم والتوعية بالخدمات المقدمة لهم ، وذلك من خلال أكثر من (220) شاشة إلكترونية موزعة في الشوارع العامة والميادين والمحاور الرئيسة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الداخلية.وأوضحت الأمانة أن البرامج التطوعية واللوحات الترحيبية تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة ضيوف الرحمن والترحيب بهم ، ثم توعيتهم في أداء نسكهم بطريقة صحيحة لا تتعارض مع الخدمات المقدمة لهم ، وتسهم في إنجاح تلك الخدمات ، مبينة أن فكرة برنامج الرسائل التوعوية انبثقت من اهتمامها وحرصها على الأخذ بكل السبل والوسائل الكفيلة بتقديم أرقى الخدمات للحجاج ، وحثهم على الالتزام والتمسك بالإرشادات في أداء مشاعرهم ، لافتةً النظر إلى أن الأيام الماضية شهدت تنفيذ برامج تطوعية وتثقيفية وترفيهية متنوعة بمشاركة مئات المتطوعين وبتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع.// انتهى //17:47ت م0073