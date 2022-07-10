المهرة 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 أضحية لذوي الإعاقة ومرضى الفشل الكلوي والنازحين ومرضى السرطان في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة ، استفاد منها 700 فرد، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى من خلال توزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة بواقع 28.000 فرد في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //17:58ت م0075