منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسنقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقام اللواء الداود في أثناء زيارته المرضى المنومين التي رافقه خلالها مدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد الشريف وعدد من المسؤولين، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقائهم في المستشفى، معربًا عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.وفي ذات السياق، قام مدير الإدارة الطبية العامة بمستشفى قوى الأمن بالرياض ومساعد مدير مستشفى قوى الأمن الدمام للشؤون الطبية بزيارة المرضى المنومين ونقل تهنئة سمو وزير الداخلية لهم بهذه المناسبة.// انتهى //18:31ت م0076