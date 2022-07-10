منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واساستقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مقر إقامته بمنى، المفتي العام لجمهورية الشيشان صالح بن ميتا مجييف، الذي قدم للسلام على سماحته وتهنئته بعيد الأضحى.حضر اللقاء معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الدكتور سعد بن ناصر الشتري، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الدكتور عبدالسلام السليمان.// انتهى //18:37ت م0077