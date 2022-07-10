منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسبثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أكثر من 9 ملايين رسالة sms عبر مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بلغات متعددة منذ بدء موسم الحج، وذلك في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج للعام الجاري 1443هـ.وستواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية طيلة أيام الحج، تزامنا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية.وتأتي هذا الرسائل ضمن البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //18:50ت م0080