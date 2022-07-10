مأرب 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 266 أضحية للنازحين والأيتام والمجتمع المستضيف في مخيمي الخراشي وجو النسيم بمديرية الوادي التابعة لمحافظة مأرب، استفاد منها 3,711 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى من خلال توزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //18:51ت م0081