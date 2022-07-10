القاهرة 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسخسر منتخب مصر لناشئات كرة السلة من نظيره الإسباني بنتيجة 86-48 في المباراة التي جمعتهما اليوم في ثاني مباريات دور المجموعات بكأس العالم المقامة بالمجر.وبهذه النتيجة تصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط واحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه على كوريا الجنوبية وخسارته اليوم، بينما جاء منتخب كندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة بنقطتين.ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الكندي يوم الثلاثاء المقبل في ثالث وآخر مباريات دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 سنة.// انتهى //19:04ت م0082