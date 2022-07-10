حضرموت 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 111 أضحية للأسر النازحة والمعاقين حركيًا والمكفوفين ومرضى السرطان في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منها 711 شخصًا، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى من خلال توزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منها 4 آلاف أسرة بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //19:14ت م0084