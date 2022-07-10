القاهرة 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واستستضيفُ العاصمةُ المصريةُ القاهرة بطولةَ العالم للسلاح للرجال والسيدات في مختلف الأسلحة خلال المدة من 15 حتى 23 يوليو الجاري بإستاد القاهرة الدولي بمشاركة منتخبات 100 دولةٍ بإجمالي 2000 لاعبٍ ولاعبةٍ وإداري ومدرب.وتنطلقُ منافساتُ الفردي لسلاح سيف المبارزة "سيدات" يوم 15 يوليو الحالي وتستكملُ يوم 18 يوليو، بينما تبدأُ منافسات الفردي للرجال يوم 16 يوليو وتستكملُ يوم 19 يوليو فيما تبدأُ منافسات الفرق للسيدات يوم 20 حتى يوم 21 يوليو، على أن تنطلقَ منافساتُ الفرق للرجال يوم 21 حتى يوم 22 يوليو.// انتهى //19:16ت م0085