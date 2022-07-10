منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسزارَ ‏صاحبُ السموُّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة،⁩مركزَ القيادة والسيطرة التابعَ للأمن العام‬⁩ بمشعر منى، وكان في استقباله معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي.واستمعَ سموُّ الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الأعمال التي يؤديها المركزُ، ومن بينها استقبال البلاغات والتعامل معها ومتابعة ورصد جميع الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بأكثر من 8000 كاميرا مراقبة.// انتهى //20:00ت م0087