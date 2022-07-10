الرياض 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو 2022م، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب في ألمانيا واليونان العام 2023م.وتقام تدريبات المرحلة الأخيرة في المنطقة الشرقية بعد عودة الأخضر قبل يومين من المعسكر الخارجي الذي أقيم في مصر وتخلله خوض أربع مباريات ودية.واختار الجهاز الفني للمنتخب القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، وعددهم 18 لاعبا، وهم : جهاد أبو علوة، حسين اعبادي، جواد العباس، سجاد الخضيمي، سجاد آل عبدالرزاق، علي المحسن، محمد المدن، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، مهدي الأحمد، محمد العبدالمحسن، مهدي العباس، ماجد العبدالمحسن، مرتجى الخضراوي، أحمد آل سعيد، حسن التريكي، حسين فريج، حسين الدواغ ، فيما سيترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والتدريب فاخر غاشي، ويتولى المدرب فاضل آل سعيد مهمة الإشراف الفني ويساعده موسى هزاع، ومدرب الحراس أيمن بنيحيى، وأخصائي العلاج عبدالله المهدي، فيما يتولى إلياس آل داؤود مهمة مدير المنتخب، والإداري حسين آل جمال.وعلى مستوى درجة الناشئين، عاود المنتخب السعودي تدريباته ضمن المرحلة الثالثة من برنامج استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين والمقرر إقامتها في مملكةالبحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022م، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في كرواتيا العام 2023م.وتقام التدريبات في المعسكر الداخلي بالمنطقة الشرقية، الذي يستمر حتى 19 يوليو الجاري 2022م، على أن يليه معسكر خارجي خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 11 أغسطس 2022م.// انتهى //20:01ت م0088