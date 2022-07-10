حج / سماحة مفتي عام المملكة يستقبل مفتي الشيشان في منى
الأحد 1443/12/11 هـ الموافق 2022/07/10 م واس
منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واس
استقبل سماحة مفتي عام المملكة ، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مقر إقامته بمنى، المفتي العام لجمهورية الشيشان صالح بن ميتا مجييف ، الذي قدم للسلام على سماحته وتهنئته بعيد الأضحى المبارك .
حضر اللقاء معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الدكتور سعد بن ناصر الشتري ، وفضيلة عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الدكتور عبدالسلام السليمان .
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