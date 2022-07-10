جيزان 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأنهت المسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ذبح وتجهيز 6576 رأسا من الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث نفذ الفرع خطته التشغيلية في 18 مسلخا لاستقبال المستفيدين وتقديم الخدمة في وقت قياسي بانسيابية ويسر، وبإشراف الأطباء البيطريين وكوادر الرقابة الصحية.وأوضح مدير الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور نبيل بن حسن معيض أن المسالخ التي تخدم المستفيدين تشمل كامل منطقة جازان ومحافظاتها ، وذلك بمشاركة 332 عاملا من أطباء بيطريين وفنيين وجزارين وعمال نظافة ، مشيرا إلى أن الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين يمارسون مهامهم في الكشف على الأضاحي والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية وفحص اللحوم بأيام النحر وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي في المسالخ والمطابخ المرخصة لممارسة الذبح الموسمي.وبين أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان كان قد فحص أكثر من 1,000,000 رأس من الماشية وذلك خلال الفترة من 15 شوال حتى 3 ذو الحجة 1443 هـ ، بمشاركة 40 فرقة بيطرية للتأكد من سلامتها من الأمراض والأوبئة ، قبل موسم عيد الأضحى المبارك حفاظا على الصحة العامة.// انتهى //20:05ت م0090