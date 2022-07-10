لندن 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسفاز اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش اليوم ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي الرجال بعد تغلبه في النهائي على الأسترالي نيكولاس كيريوس المصنف 29 عالميا.وجاء فوز دجوكوفيتش المصنف الثالث عالميا بواقع ثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، حيث خسر المجموعة الأولى ب (4-6) لكنه فاز بالمجموعات التالية بواقع (6-3) و (6-4) و (7-3).وبهذا التتويج رفع دجوكوفيتش رصيده من بطولات غراند سلام إلى 21 من ضمنها سبع بطولات ويمبلدون، أربعة منها على التوالي.// انتهى //20:06ت م0091