مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأكد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج ، المهندس عبدالسلام بن راشد العمري أن منظومة الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية شهدت أداءً طبيعياً ومستقراً طيلة فترة الحج، أسهمت في توفير الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن في كافة المشاعر المقدسة إلى جانب مكة المكرمة والمدينة المنورة.ونوه العمري بالجهود الكبيرة التي بذلها أكثر من 2000 مهندس وفني وإداري بالشركة، أسهمت في عدم حدوث أي انقطاعات في الخدمة الكهربائية؛ وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية التي طبقتها الشركة في كافة مراحل موسم الحج، مشيراً إلى أن أداء دوائر نقل الطاقة كان على درجة عالية من الاستقرار، ولم تسجل طيلة أيام الحج أية أعطال ولله الحمد، مبيناً أن معظم كوابل دوائر النقل عكست أداءً طبيعياً التي أظهرت حسن التصميم والتشغيل والتخطيط وحجم الاستعداد من قبل خبراء ومهندسي الشركة خلال موسم الحج الحالي.وأكد رئيس القطاع الغربي في السعودية للكهرباء المشرف العام على الحج استمرارية الشركة في متابعة تنفيذ خُطتها التشغيلية للنظام الكهربائي لهذا العام، وأن المؤشرات تسير وِفق ما هو مُخطط له من قبل المختصين في جميع مواقع العمل على مدار الساعة وفي جميع المواقع بالمشاعر المقدسة.// انتهى //20:28ت م0092