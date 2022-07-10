منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسكشفت صاحبة السمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية، عن التوجه في زيادة عدد المشاركات من اللجنة في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل عام، وذلك وفق خطة متدرجة حددتها اللجنة لذلك الأمر.وأوضحت خلال مشاركتها اليوم لمنسوبي معسكرات الخدمة العامة في خدمة الحجاج بالمركز الرئيس لقيادة المعسكرات في حي العزيزية بمكة المكرمة، أن اللجنة تسهم خلال موسم حج هذا العام بالتعاون مع وزارة الصحة في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة وتوجيههم إلى العيادات والمختبرات الطبية والصيدلية وإرشادهم إلى وجهاتهم بعد مغادرتهم المستشفى، بالإضافة إلى مساعدة من يحتاج إلى المساعدة بنقله بواسطة العربات المتحركة، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة، مشيرةً إلى توزيع العضوات المتطوعات للعمل على مدار الساعة بالمستشفى، وذلك وفق خطة زمنية معينة بالتعاون مع إدارة المستشفى، مما عزز في تقديم أفضل الخدمات على فترتين صباحية ومسائية.// انتهى //20:37ت م0093