منى ١١ ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٢م واسأطلقت وزارة الحجّ والعمرة، حملة "الأمنيات تحققت"، التي تهدف إلى بعث الأمل في نفوس المسلمين حول العالم بتحقق أمنياتهم في أداء فريضة الحجّ - بمشيئة الله-، وذلك ضمن جهودها المستمرة خلال موسم حجّ هذا العام 1443هـ.ونشرت الوزارة عبر منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا بـ7 لغات يُعبر بطريقة مشوقة عن شعار الحملة "#الأمنيات_تحققت"، وشهد تفاعلاً كبيراً بين الأوساط المحلية والإسلامية حول العالم.وتسعى الحملة إلى إيصال رسالة لجميع المسلمين حول العالم بأن دعواتهم التي يرددونها بشكل دائم بحج بيت الله الحرام، والصلاة في الحرمين الشريفين، وشرب ماء زمزم، ليست بالبعيدة - بفضل الله- السميع المجيب.وأطلقت وزارة الحجّ والعمرة خلال موسم حج هذا العام عدة حملات منها "بشوق إليك"، و "الحجّ يبدأ منك"، و"التزام واهتمام"، إضافة إلى إطلاقها أدلة الحج التوعوية التي تتضمن 13 دليلًا توعويًا تفصيليًا بـ14 لغة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، لتسهيل رحلة الحاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمر بها الحاج أثناء تأدية المناسك.// انتهى //21:35ت م0097