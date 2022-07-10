منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، عن وصول التنفيذ الفعلي لنسك حجاج بيت الله الحرام، في ثاني أيام النحر إلى 364 ألف رأٍساً من الأغنام عبر 6 مجازر ، فيما بلغ ما جرى تنفيذه من الأضاحي خلال اليوم الأول من أيام التشريق أكثر من 174 ألف رأس، وتتم عملية أداء النسك وفق خطة تشغيلية وزمنية محددة، يلتزم بها الطاقم الطبي والفني.ويستهدف مشروع "أضاحي" هذا العام تنفيذ أكثر من 600 ألف رأس، حيث تتم عمليات الذبح خلال المدة الشرعية، ثم تبريدها وتجميدها استعداداً لتوزيعها، عبر مندوبي ووكلاء المشروع، في الداخل والخارج، عبر الناقلات البحرية وطائرات الشحن الجوي .يذكر أن المجازر المنتشرة نفذت يوم أمس "أول أيام النحر"، أكثر من 190 ألف رأس.// انتهى //21:53ت م0099