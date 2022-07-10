جيزان 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأطلقت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان ممثلة في لجنة كبار السن أمس، مبادرة «أحسن إليهم»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأوضحت رئيس اللجنة الدكتورة نهى الشريف أن المبادرة التي تستهدف زيارة كبار السن تهدف لتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي وبث روح الفرح والسرور وإدخال السعادة إلى قلوبهم، ورسم البسمة على وجوههم في هذه المناسبة السعيدة، مبينة أن المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها اللجنة.// انتهى //22:35ت م0101