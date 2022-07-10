حائل 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة حائل مبادرة ترديد تكبيرات عيد الأضحى المبارك في الطرق والميادين والمنتزهات العامة والحدائق والتقاطعات المحورية في مدينة حائل ، وذلك من خلال هوية عيد الأضحى لهذا العام التي أطلقتها الأمانة تحت شعار (أضحى مبارك) والتي تتماشى مع هوية حج هذا العام (بسلام آمنين) .وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي أن الأمانة تعمل بخطط متماشية مع المناسبات الدينية والوطنية في هذا الوطن الغالي ومن ذلك تركيب مكبرات صوتية موزعة في التقاطعات والميادين العامة والمهمة بمواقع يتم بها مراعاة وصول هذه التكبيرات لأكبر قدر من سكان و زوار مدينة حائل ، وذلك لنشر مشاعر البهجة لهذا العيد والتي تتماشى مع المشاعر الإيمانية في موسم حج هذا العام.كما قامت الأمانة ممثله بإدارة تشغيل الحدائق بتزيين الطرقات بـ 200 مجسم جمالي للاحتفاء بالعيد وزراعة 185 ألف زهره موسمية صيفية بالميادين والطرق العامة والجزر الوسطية، وكذلك تم تركيب 175 إضاءة لأشجار النخيل، وكشافات ملونة بإضاءات متغيرة وتفاعلية للجسور والجبال، حتى تكون جميع الميادين مجهزة بجميع الترتيبات لتفعيل مثل هذه المبادرات.// انتهى //22:48ت م0103