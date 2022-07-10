منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسشاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، بتنفيذ أعمال تطوعية أسهمت في التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.وشارك وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن ماجد، وعدد من مسؤولي الوزارة في تقديم الخدمات التطوعية، مما عزز من ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، كما تسعى إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظمة للعمل التطوعي، بالإضافة إلى طرح الفرص التطوعية في مختلف المجالات والمناطق، وذلك عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.يُذكر أنه جرى خلال موسم حج هذا العام طرح العديد من الفرص التطوعية في مشاعر منى وعرفات ومزدلفة.// انتهى //22:57ت م0104