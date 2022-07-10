منى 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، ضيوف البرنامج الذي تنفذه الوزارة، وذلك في مقر تواجدهم بمشعر منى، بحضور المدير التنفيذي للبرنامج وعدد من ضباط القوات المشتركة المشاركين المشرفين على أعمال حج أسر وذوي شهداء الواجب.وتجول معاليه في أقسام مقر الضيوف للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، والتقى برؤساء اللجان العاملة في البرنامج والمباشرين للخدمة، حاثاً الجميع على تقديم أرقى الخدمات للمستضافين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله - من هذا البرنامج النوعي الذي أضحى بصمة متميزة للمملكة في إكرام أهل الأثر الحميد أينما كانوا.كما التقى بضيوف البرنامج من الشخصيات الإسلامية، وأبناء وذوي الشهداء والمصابين من أبطال الحد الجنوبي من قوات التحالف.من جانبهم ثمن عدد من أسر وذوي الشهداء والمصابين اللفتة الأبوية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - باستضافتهم لأداء مناسك الحج ضمن هذا البرنامج الذي يجسد عناية القيادة بأسر وذوي الشهداء، مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية التي أسهمت في تأديتهم للمناسك بكل يسر.يذكر أن الوزارة ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة تستضيف في حج هذا العام عدد من حجاج بيت الله الحرام من الشخصيات الإسلامية بينهم عدد من المصابين وأسر شهداء الواجب من قوات التحالف.// انتهى //23:01ت م0105