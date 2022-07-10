نجران 11 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليو 2022 م واساستقبلت مسالخ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران 1643 ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران أحمد بن سعيد آل مفلح أن المذبوحات من إبل وبقر وضأن وماعز توزعت على مسالخ المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها،مشيرا إلى أن المسالخ شهدت سهولة تامة وانسيابية في الحركة بمساندة القطاعات الأمنية.وبيّن أن الفرع سبق وأن وضع خطة تشغيلية تنظيمية لجميع مسالخ المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها لاستقبال المستفيدين من خدمات المسالخ عبر تجهيزها ومتابعتها على مدار الساعة، إضافة إلى متابعة أسواق الماشية للتأكد من سلامتها.// انتهى //01:12ت م0001