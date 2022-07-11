لندن 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسأحرزت التشيكيتان باربورا كريتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا لقب منافسات فئة زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية، وذلك بعد الفوز على الزوجي إليسه ميرتنز وتشانغ شواي، اليوم في ختام البطولة بنتيجة ( 6-2 و6-4 ).وأحرزت اللاعبتان لقبهما الخامس في البطولات الأربع الكبرى، واللقب الثاني هذا العام بعد التتويج في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام.// انتهى //01:30ت م0005