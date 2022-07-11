الرياض 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سحب رعدية ممطرة ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة, وظهور العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ولأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر خفيف الموج.// انتهى //05:50ت م0010