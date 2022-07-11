الرياض 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلادهنيابةً عن خادم الحرمين.. أمير مكة يُسلّم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرامنائب أمير مكة يتفقد مركز القيادة والسيطرة بمنىالمملكة ومصر.. توافق في الرؤى "للتصدي لمسيسي الإسلام""الإحصاء": ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مايووزير الحج يقف على معرض "حكاية الماء والسقيا" في المشاعر المقدسةوزارة الصحة تنقذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية لموسم الحج بعد تعرضه لأزمة قلبيةالمدينة المنورة تتأهب لاستقبال الحجاج المتعجلين«سلمان للإغاثة» يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في الصومال وصوماليلاند للعام 1443هـوزير الصحة: خدمة الحجاج صحياً تأتي وفق توجيهات القيادةرئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية تؤكد التوسع بـعدد المشاركات في خدمة الحجاج الأعوام القادمة18 مليون مكالمة خلال اليوم العاشر من ذي الحجة في مكة والمشاعروأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الحج..سلسلة نجاحات): تواصل المملكة مسيرتها التنموية ونهضتها التطويرية على مختلف الصعد، ودون أن تؤثر عليها أي عقبات، وفي تسهيل أداء فريضة الحج تحديداً، حققت على مدار عقود طويلة سلسلة نجاحات شهد بها القاصي والداني، وفي جميع الظروف ومع مختلف المعطيات كان الحرص على نجاح موسم الحج هدفاً عملياً يرسم على أرض الواقع، تقف على تنفيذه القيادة حضوراً ومتابعة وإشرافاً، وينفذه بقلوب مخلصة جنود الوطن في كل القطاعات، وفق خطط واضحة ومسارات متعددة يجمعها الحرص والإخلاص على تحقيق شرف خدمة أرض الحرمين الشريفين وضيوفها من شتى أصقاع المعمورة.وأضافت : ولذا كان نجاح المملكة المتواصل في إخراج موسم الحج بسلام وأمان أمراً غير مستغرب، وفق رصيد المملكة التراكمي من الخبرات في إدارة الحج وخروجه على أفضل وجه، وهو إنجاز كبير ومتوقع وفق قدرات المملكة ودرايتها الواسعة للتعامل مع حشود ضيوف الرحمن، وفي ظل عودة الحج برقم اقترب من المليون حاج لهذا العام، عقب عامين تأثر فيهما الموسم بجائحة كورونا العالمية.وختمت : نجاح المملكة في الحج غير مستغرب، وبعض أصوات الأبواق المغرضة الشاذة، سوف تختفي وتموت بغيظها مع كل نجاح جديد ومتكرر لمملكتنا على مختلف الصعد، ومنها الحج الذي يختتم -بإذن الله- اليوم بإعلان خطة نجاح متكاملة من ناحية الصحة والسلامة، وتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها الحجاج منذ دخولهم إلى المملكة وحتى عودتهم لديارهم سالمين غانمين, ومواصلة اهتمام دولتنا ورجالها بالحج، واستقبال ضيوف الحرمين الشريفين برحابة صدر، وتوفير كل ما يخدمهم ويسهل أداء فريضتهم على خير وجه لن يتوقف ولن تؤثر عليه عوامل خارجية تغرد خارج سرب الواقع، فأصوات الداعين لوطننا وقيادتنا بالخير، وغبطتها على الأمن والأمان والشرف الذي منحها الله لخدمة المسلمين من جميع دول العالم، هو الصوت السائد، وهو من يعلو ككلمة حق وشهادة نفتخر بها جميعاً -ولله الحمد- فوق كل نعيق لا يمثل سوء نفوس حاسدة حاقدة لا ترى الحقائق التي يشهد بها العالم من أقصاه إلى أقصاه.// انتهى //07:06ت م0011