ملبورن 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واستراجعت أسعار النفط اليوم في تعاملات متقلبة بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود وقيود الصين لمكافحة كوفيد -19 على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بمقدار 82 سنتًا، ما نسبته 0.8 في المئة، ليصل سعره إلى 106.20 دولارات للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1 في المئة، ما يعادل 1.04 دولار ليصل إلى 103.75 دولارات للبرميل.// انتهى //08:49ت م0013