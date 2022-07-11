تونس 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على فحوى تقرير نشره البنك الدولي أكد فيه أن معدل الفقر في تونس سيزداد بمقدار 2ر2 في حالاستمرار ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً.وأشارت إلى تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث فيها عن الجمود السياسي في ليبيا والعراق ولبنان عشية بدء زيارته إلى الشرق الأوسط.وكتبت في الشأن الليبي عن إيقاف مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في أحد الأوكار المخصصة لتنظيم رحلات الهجرة في مدينة صبراطة.وتناقلت صحف تونس دعوة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، مؤكدةً أن بلادها تواصل العمل بقوة لأجل السلام ولأجل عالم بلا أسلحة نووية.// انتهى //10:10ت م0015