طوكيو 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع بعد أن عززت الحكومة الائتلافية في اليابان أغلبيتها في المجلس الأعلى بالبرلمان في انتخابات أجريت أمس الأحد.وارتفع مؤشر (نيكي) بنسبة 1.11 في المئة، ما يعادل 295.11 نقطةً، ليصل عند مستوى 26812.30 نقطةً، بينما صعد مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بمقدار 27.23 نقطةً، ما نسبته 1.44 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1914.66 نقطةً.// انتهى //10:12ت م0017