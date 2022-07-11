سيؤول 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واساستأنفت كوريا الجنوبية والإكوادور اليوم المحادثات الرسمية بشأن تشكيل اتفاقية تجارة حرة ثنائية بعد توقف دام ست سنوات.وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن الجولة السادسة من المحادثات بدأت اليوم وتستمر حتى 21 يوليو، فيما ستعقد المحادثات في شكل اجتماعات شخصية ومؤتمرات عن بعد، كما سيناقش المسؤولون من الجانبين مجموعة واسعة من القضايا التجارية التي تشمل السلع المصنعة والخدمات والاستثمار، وكذلك التجارة الرقمية والمشتريات الحكومية والتخليص الجمركي.يُذكر أن البلدين أطلقا مفاوضات اتفاقية التعاون الاقتصادي الإستراتيجي أو SECA، وهو نوع من اتفاقية التجارة الحرة، في عام 2016 وعقدا خمس جولات من المحادثات في ذلك العام.// انتهى //10:48ت م0018