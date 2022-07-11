رام الله 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين من البلدة بعد مداهمة منزل ذويهما، والعبث بمحتوياته.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أمس فلسطينيًا من تل رميدة وسط مدينة الخليل، وفتى من بلدة نوبا غرب المدينة.// انتهى //11:08ت م0019