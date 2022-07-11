القاهرة 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كل المجالات خاصة المجال الاقتصادي، مشدداً على مواصلة مصر جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكل شعوب المنطقة.وأخبرت عن الأوضاع في سريلانكا حيث عاد الهدوء لشوارع العاصمة كولومبو غداة اقتحام محتجين المجمع الرئاسي واجتماع أحزاب المعارضة أمس للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.وأشارت صحف القاهرة إلى أن أنحاء ليبيا تشهد خلال الفترة الأخيرة تفاقماً لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي.وتناقلت إعلان وزارة الصحة الهندية تسجيل 18ألفاً و257 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعةً الماضية.وتطرقت صحف مصر إلى عدة موضوعات دولية متفرقة منها إعلان الحكومة البرتغالية حالة الطوارئ لمكافحة حرائق غابات ، ومقتل 5 مدنيين في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو و ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في جنوب أفريقيا إلى 15 قتيلاً.// انتهى //11:12ت م0020