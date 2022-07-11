لندن 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاهتمام بملف خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مشيرةً إلى ارتفاع عدد أعضاء حزب المحافظين الحاكم الذين يرغبون في المنافسة على المنصب إلى أحد عشر عضواً حتى الآن.وفي الشأن الدولي، قالت الصحف أن الاتحاد الأوروبي قرر تفعيل برنامج مساعدة الأسطول الجوي لمكافحة الحرائق الذي يسمح للدول الأعضاء بتقاسم الموارد، وذلك من أجل مساعدة البرتغال في السيطرة على حرائق الغابات المتصاعدة بوتيرة عالية.وعرجت على تداعيات الأزمة الأوكرانية في القارة الأوروبية، مشيرةً إلى أن ألمانيا تستعد لتوقف دائم محتمل لتدفق الغاز الروسي اعتبارًا من يوم الاثنين عندما تبدأ أعمال الصيانة على خط أنابيب (نورد ستريم-1) الذي ينقل الوقود إلى أكبر اقتصاد في أوروبا عبر بحر البلطيق.وكتبت صحف لندن عن تأكيد مكتب رئيس الوزراء السريلانكي، تنحي الرئيس غوتابايا راجاباكسا، واستمرار المشاورات بشأن تحقيق انتقال سلس للسلطة.// انتهى //11:59ت م0022