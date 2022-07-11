منى 12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 11 يوليو 2022 م واستوزع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، اليوم ، هدية خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وبمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية ، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، والعاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية .وأبان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الوزارة ستبدأ عملية توزيع الهدية التي تبلغ مليون نسخة من القرآن الكريم على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إنفاذا للتوجيه السامي الكريم، الذي يأتي استمراراً للعناية العظيمة والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.//انتهى//12:06ت م0023